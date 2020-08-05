В столице из-за ремонта перекрыто два проспекта, образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:15, образовались незначительные пробки, из-за ремонта перекрыто проспекты Ляся Курбаса и Любомира Гузара в направлении Борщаговки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные заторы образовались на Голосеевском проспекте, на проспекте Валерия Лобаноського, из-за ремонтных работ полностью перекрыто движение в направлении Борщаговки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара.
Также в пробках стоит улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, проспект Победы, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, а также бульвар Дружбы народов в районе подъезда к мосту Патона.
На левом берегу Киева заметны заторы на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.
Движение на мостах: Северным и Дарницком мостами можно проехать свободно, на мосту Метро, моста Патона и Южном мосту движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 5 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/долл.