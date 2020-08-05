В столице из-за ремонта перекрыто два проспекта, образовались незначительные пробки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102600 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111825 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116709 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150002 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116457 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141295 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104204 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102834 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105098 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102290 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице из-за ремонта перекрыто два проспекта, образовались незначительные пробки

В столице из-за ремонта перекрыто два проспекта, образовались незначительные пробки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:15, образовались незначительные пробки, из-за ремонта перекрыто проспекты Ляся Курбаса и Любомира Гузара в направлении Борщаговки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительные заторы образовались на Голосеевском проспекте, на проспекте Валерия Лобаноського, из-за ремонтных работ полностью перекрыто движение в направлении Борщаговки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара.

Также в пробках стоит улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, проспект Победы, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, а также бульвар Дружбы народов в районе подъезда к мосту Патона.

На левом берегу Киева заметны заторы на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.

Движение на мостах: Северным и Дарницком мостами можно проехать свободно, на мосту Метро, моста Патона и Южном мосту движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 5 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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