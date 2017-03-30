У столиці без документів працюють понад 350 небезпечних газових модулів - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На території Києва знаходиться 353 автогазозаправних пункти, які розміщені без будь-яких дозвільних документів, у тому числі без декларації про безпеку. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
При цьому, кожен із цих пунктів розташований із грубим порушенням норм безпеки і несе пряму загрозу життю і здоров’ю киян.
“Із початку року демонтовано 59 АГЗП. Це об’єкти, які знаходилися біля закладів охорони здоров’я, біля житлових будинків, біля об’єктів освіти. У разі виникнення надзвичайної ситуації безпосередня вибухова хвиля від такого балону, який підвішений у повітрі, сягає в радіусі 200 метрів, а розліт уламків — 500 метрів”, — повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
Також він додав, що для узаконення кожного з цих автомобільних газозаправних пунктів має бути відведення земельної ділянки, декларація про готовність об’єкту до експлуатації і декларація безпеки, яка має подаватися до Державної служби України з надзвичайних ситуацій та до Київської міської державної адміністрації.
Однак, станом на сьогодні в КМДА немає жодної декларації про безпеку та документів на відведення земельної ділянки під АГЗП.
“Місто готове до переговорів із тим бізнесом, який дотримується норм, і не вестиме переговори з тими, хто їх не дотримується. 353 об’єкти АГЗП протягом минулого і цього року отримали відповідні приписи. Усіх їх демонтують незалежно від того, який супротив буде з їхнього боку”, — зазначив Володимир Бондаренко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.
Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.