В столице без документов работают более 350 опасных газовых модулей - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На территории Киева находится 353 автогазозаправочных пункта, которые размещены без каких-либо разрешительных документов, в том числе без декларации о безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
При этом, каждый из этих пунктов расположен с грубым нарушением норм безопасности и несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.
"С начала года демонтировано 59 АГЗП. Это объекты, которые находились возле учреждений здравоохранения, возле жилых домов, возле объектов образования. В случае возникновения чрезвычайной ситуации непосредственная взрывная волна от такого баллона, который подвешен в воздухе, достигает в радиусе 200 метров, а разлет осколков - 500 метров", - сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
Также он добавил, что для узаконивания каждого из этих автомобильных газозаправочных пунктов должен быть отведен земельный участок, декларация о готовности объекта к эксплуатации и декларация безопасности, которая должна подаваться в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и Киевскую городскую государственную администрацию.
Однако, на сегодняшний день в КГГА нет ни одной декларации о безопасности и документов на отвод земельного участка под АГЗП.
"Город готов к переговорам с тем бизнесом, который соблюдает нормы, и не будет вести переговоры с теми, кто их не соблюдает. 353 объекты АГЗП в течение прошлого и этого года получили соответствующие предписания. Их демонтируют независимо от того, какое сопротивление будет с их стороны", - отметил Владимир Бондаренко.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.
Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.