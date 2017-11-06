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У столиці арештували водія маршрутки, який насмерть збив подружжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Шевченківський районний суд столиці у понеділок арештував водія маршрутки, який став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди біля станції метро "Героїв Дніпра", внаслідок якої загинула подружня пара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що ДТП сталася близько 10:20 4 листопада. Перебуваючи за кермом автобуса марки "Богдан", 48-річний чоловік грубо порушив ПДР та скоїв наїзд на пішоходів. В результаті ДТП жінка загинула одразу, а її чоловік - в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі до лікувального закладу.

4 листопада водієві маршрутки повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, після смертельної ДТП з маршруткою у Києві перевірять перевізників.

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