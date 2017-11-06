В столице арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил супружескую пару

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ДТП произошло около 10:20 4 ноября. Находясь за рулем автобуса марки "Богдан", 48-летний мужчина грубо нарушил ПДД и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщина погибла сразу, а ее муж - в карете скорой медицинской помощи по дороге в лечебное учреждение.

4 ноября водителю маршрутки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, после смертельного ДТП с маршруткой в Киеве проверят перевозчиков.