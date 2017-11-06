В столице арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил супружескую пару

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62454 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131358 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108085 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110603 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101315 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105975 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В столице арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил супружескую пару

В столице арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил супружескую пару

Киев  •  УНН

 • 9277 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Шевченковский районный суд столицы в понедельник арестовал водителя маршрутки, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Героев Днепра", в результате которой погибла супружеская пара. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ДТП произошло около 10:20 4 ноября. Находясь за рулем автобуса марки "Богдан", 48-летний мужчина грубо нарушил ПДД и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщина погибла сразу, а ее муж - в карете скорой медицинской помощи по дороге в лечебное учреждение.

4 ноября водителю маршрутки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, после смертельного ДТП с маршруткой в Киеве проверят перевозчиков.

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