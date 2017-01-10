У столиці Афганістану стався потужний вибух - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Кабулі, столиці Афганістану, стався потужний вибух, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля урядової будівлі на вулиці Дар-уль-Гаман.
Крім того, зазначається про ще один вибух на тій же вулиці, де у повітря злетів замінований автомобіль.
Інформації про жертви і постраждалих поки не наводиться. Обидва вибухи сталися близько 16:00 за місцевим часом.
Відповідальність за подію узяв на себе радикальний рух "Талібан", який заявив, що метою нападу був мікроавтобус, що перевозив співробітників уряду.
Як повідомляв УНН, потужний вибух пролунав в понеділок 9 січня в місті Камишли на північному сході Сирії.