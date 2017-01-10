В столице Афганистана произошел мощный взрыв - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Кабуле, столице Афганистана, произошел мощный взрыв, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман.
Кроме того, отмечается о еще одном взрыве на той же улице, где в воздух взлетел заминированный автомобиль.
Информации о жертвах и пострадавших пока не приводится. Оба взрыва произошли около 16:00 по местному времени.
Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан", которое заявило, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников правительства.
Как сообщал УНН, мощный взрыв прогремел в понедельник 9 января в городе Камышлы на северо-востоке Сирии.