У столичному зоопарку вивели чотирьох рідкісних чорних лелек
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Київському зоопарку виведено 4 чорних лелеки – рідкісний зникаючий вид птахів. На відміну від свого розповсюдженого родича - білого лелеки, вони всіляко уникають людського товариства, передає УНН із посиланням на прес-службу зоопарку.
На офіційній сторінці Київського зоопарку зазначено, що цього року вони спробують "підняти планку вище і вивести пташенят ще одного відлюдника - чорного грифа".
"Для пари величних птахів створено нові, більш затишні умови, де їх менше відволікатимуть одне від одного. Та авіарій не пустуватиме - у ньому готується цікава змішана експозиція ібісів та капібар. Незабаром відкриття", - повдіомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Київський зоопарк показав тигрів та ведмедів, які гулять у засніжених вольєрах.