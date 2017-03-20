В столичном зоопарке вывели четырех редких черных аистов

На официальной странице Киевского зоопарка указано, что в этом году они попытаются "поднять планку выше и вывести птенцов еще одного отшельника - черного грифа".

"Для пары величественных птиц созданы новые, более комфортные условия, где их меньше будут отвлекать друг от друга. Но авиарий не будет пустовать - в нем готовится интересная смешанная экспозиция ибисов и капибар. Скоро открытие", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Киевский зоопарк показал тигров и медведей, которые будут гулять в заснеженных вольерах.