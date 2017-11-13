У столичному супермаркеті по полицях бігають миші

"Перевірено і схвалено мишами. "ЕКО маркет", Радунская, 40я", - йдеться у дописі до фото.

Нагадаємо, раніше у пачці чіпсів торгової марки “Кожен день”, які були придбані в одному з супермаркетів Львова, діти виявили мертву мишу.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, на жаль, сьогодні, миші у продуктах фактично стали нормою життя пересічного українця. "Причина полягає у тотальній безконтрольність якості продуктів харчування в країні - починаючі від збору врожаю, і завершуючи товаром у гарному пакунку на полицях супермаркетів", - наголосив він.