В столичном супермаркете по полкам бегают мыши
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В одном из столичных супермаркетов посетители заметили мышь на коробках с печеньем, об этом на своей странице в Facebook сообщает ДТП.kiev.ua, передает УНН.
"Проверено и одобрено мышами."ЭКО маркет", Радунская, 40я", - говорится в заметке к фото.
Напомним, ранее в пачке чипсов торговой марки "Каждый день", которые были приобретены в одном из супермаркетов Львова, дети обнаружили мертвую мышь.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, к сожалению, сегодня, мыши в продуктах фактически стали нормой жизни рядового украинца". Причина заключается в тотальной бесконтрольности качества продуктов питания в стране - начиная от сбора урожая и заканчивая товаром в хорошем пакете на полках супермаркетов", - подчеркнул он.