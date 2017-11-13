В столичном супермаркете по полкам бегают мыши

"Проверено и одобрено мышами."ЭКО маркет", Радунская, 40я", - говорится в заметке к фото.

Напомним, ранее в пачке чипсов торговой марки "Каждый день", которые были приобретены в одном из супермаркетов Львова, дети обнаружили мертвую мышь.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, к сожалению, сегодня, мыши в продуктах фактически стали нормой жизни рядового украинца". Причина заключается в тотальной бесконтрольности качества продуктов питания в стране - начиная от сбора урожая и заканчивая товаром в хорошем пакете на полках супермаркетов", - подчеркнул он.