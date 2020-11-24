У столичному ресторані викрили підпільне "казино"

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 виявлено та припинено незаконне функціонування грального закладу, який функціонував у приміщенні ресторану на території Дніпровського району міста Києва (ч. 1 ст. 203-2 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили гральний заклад, який функціонував в ресторані, а відвідувачів приймав за попереднім дзвінком. За результатами обшуку в приміщенні “казино”, де на той час знаходилися відвідувачі, вилучено покерні столи та 19 одиниць комп’ютерної техніки.

“Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи для накладення на вилучене майно арешту та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці виявили та припинили роботу нелегального грального закладу.