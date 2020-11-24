В столичном ресторане разоблачили подпольное "казино"

“Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 выявлено и прекращено незаконное функционирование игорного заведения, функционировал в помещении ресторана на территории Днепровского района города Киева (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили игорное заведение, которое функционировало в ресторане, а посетителей принимало по предварительному звонку. По результатам обыска в помещении “казино”, где в то время находились посетители, изъято покерные столы и 19 единиц компьютерной техники.

“Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, принимаются меры для наложения на изъятое имущество ареста и установление лиц, причастных к совершению указанного преступления с целью привлечения их к ответственности”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Соломенском районе столицы выявили и пресекли работу нелегального игорного заведения.