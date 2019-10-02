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У столичному метрополітені пояснили транспортний колапс на станції "Арсенальна"

Київ • УНН

 • 23362 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Транспортний колапс на станції Арсенальна відбувається через капітальний ремонт всіх ескалаторів, незважаючи на великі черги, станція працює у штатному режимі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Метрополітену.

У столичному метрополітені пояснили транспортний колапс на станції "Арсенальна"

“Станція працює у штатному режимі. На станції ведеться капітальний ремонт всіх ескалаторів. Там виставлено обладнання, зелений паркан стоїть, турнікети переставленні, щоб можна було ремонтувати. Тепер залишилося дуже маленький вестибюль, тому люди, які раніше стояли всередині, тепер стоять на вулиці. Якщо багато людей, то можуть прикриватися одні чи двоє дверей, тобто обмежуватися станція на вхід. Надзвичайної ситуації немає”, — розповіли у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, у Києві закритий вхід на станцію метро "Арсенальна" - на вулиці зібрався натовп. За словами кореспондента УНН, вхід на станцію метро закритий через переповнення касового залу.

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