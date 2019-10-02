В столичном метрополитене объяснили транспортный коллапс на станции "Арсенальная"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Транспортный коллапс на станции столичного метро "Арсенальная" происходит из-за капитального ремонта всех эскалаторов, несмотря на большие очереди, станция работает в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Метрополитена.
"Станция работает в штатном режиме. На станции ведется капитальный ремонт всех эскалаторов. Там выставлено оборудование, зеленый забор стоит, турникеты перестановки, чтобы можно было ремонтировать. Теперь остался очень маленький вестибюль, поэтому люди, которые раньше стояли внутри, теперь стоят на улице. Если много людей, то могут прикрываться одна или две двери, то есть ограничиваться станция на вход. Чрезвычайной ситуации нет", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Киеве закрыт вход на станцию метро "Арсенальная" - на улице собралась толпа. По словам корреспондента УНН, вход на станцию метро закрыт из-за переполнения кассового зала.