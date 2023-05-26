У столичному метро знову запрацювали QR-квитки

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"Оплату проїзду за допомогою QR-квитків відновили на всіх станціях метрополітену. QR-коди, згенеровані зранку з транспортної карти у застосунку «Київ Цифровий», самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно. Усі засоби оплати проїзду наразі працюють у звичайному режимі", - повідомили у КМДА.

Деталі

Як вказано, оплатити проїзд можна:



транспортною картою;



QR-квитком;



QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;



безконтактною банківською карткою;



мобільними додатками ApplePay та Google Pay.



Нагадаємо

У метро Києва зранку не працював QR-код.