У столичному метро знову запрацювали QR-квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. QR-коди для оплати за проїзд знову працюють у метро Києва у звичайному режимі, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Оплату проїзду за допомогою QR-квитків відновили на всіх станціях метрополітену. QR-коди, згенеровані зранку з транспортної карти у застосунку «Київ Цифровий», самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно. Усі засоби оплати проїзду наразі працюють у звичайному режимі", - повідомили у КМДА.
Деталі
Як вказано, оплатити проїзд можна:
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- транспортною картою;
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- QR-квитком;
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- QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
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- безконтактною банківською карткою;
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- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
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Нагадаємо
У метро Києва зранку не працював QR-код.