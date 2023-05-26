У метро Києва знову не працює QR-код
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У столичному метро QR-код для оплати за проїзд тимчасово не працює. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Цитата
"На станціях метро тимчасово не спрацьовує QR-код. Проблема тимчасова, фахівці вже працюють на відновленням сервісу", - вказали у КМДА.
Деталі
Як зазначається, наразі сплатити за проїзд можна:
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- транспортною картою
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- безконтактною банківською карткою
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- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
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Нагадаємо
Проблема з QR-кодами у столичному метро виникає не вперше.