В метро Киева снова не работает QR-код
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В столичном метро QR-код для оплаты за проезд временно не работает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Цитата
"На станциях метро временно не срабатывает QR-код. Проблема временная, специалисты уже работают над восстановлением сервиса", - указали в КГГА.
Детали
Как отмечается, сейчас оплатить проезд можно:
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- транспортной картой
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- бесконтактной банковской картой
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- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
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Напомним
Проблема с QR-кодами в столичном метро возникает не впервые.