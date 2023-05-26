В метро Киева снова не работает QR-код

Цитата

"На станциях метро временно не срабатывает QR-код. Проблема временная, специалисты уже работают над восстановлением сервиса", - указали в КГГА.

Детали

Как отмечается, сейчас оплатить проезд можно:



транспортной картой



бесконтактной банковской картой



мобильным приложением ApplePay и Google Pay.



Напомним

Проблема с QR-кодами в столичном метро возникает не впервые.