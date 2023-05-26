В столичном метро снова заработали QR-билеты

Цитата

"Оплату проезда с помощью QR-билетов восстановили на всех станциях метрополитена. QR-коды, сгенерированные утром с транспортной карты в приложении «Киев Цифровой», самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно. Все средства оплаты проезда пока работают в обычном режиме", - сообщили в КГГА.

Детали

Как указано, оплатить проезд можно:



транспортной картой;



QR-билетом;



QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;



бесконтактной банковской картой;



мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.



Напомним

В метро Киева утром не работал QR-код.