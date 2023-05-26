В столичном метро снова заработали QR-билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. QR-коды для оплаты за проезд снова работают в метро Киева в обычном режиме, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Цитата
"Оплату проезда с помощью QR-билетов восстановили на всех станциях метрополитена. QR-коды, сгенерированные утром с транспортной карты в приложении «Киев Цифровой», самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно. Все средства оплаты проезда пока работают в обычном режиме", - сообщили в КГГА.
Детали
Как указано, оплатить проезд можно:
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- транспортной картой;
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- QR-билетом;
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- QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;
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- бесконтактной банковской картой;
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- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
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Напомним
В метро Киева утром не работал QR-код.