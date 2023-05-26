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13 марта, 19:26 • 47489 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104461 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107516 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107690 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110263 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столичном метро снова заработали QR-билеты

В столичном метро снова заработали QR-билеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. QR-коды для оплаты за проезд снова работают в метро Киева в обычном режиме, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Цитата

"Оплату проезда с помощью QR-билетов восстановили на всех станциях метрополитена. QR-коды, сгенерированные утром с транспортной карты в приложении «Киев Цифровой», самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно. Все средства оплаты проезда пока работают в обычном режиме", - сообщили в КГГА.

Детали

Как указано, оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • QR-билетом;
  • QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним

В метро Киева утром не работал QR-код.

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