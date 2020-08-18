У столичному метро запустили святковий арт-потяг

"Національний банк спільно зі столичною підземкою запустили історичний поїзд. Цього року головній фінансовій будівлі на Інститутській, 9 виповнюється 115 років. Саме у серпні 1905-го пройшов офіційний переїзд державних фінансистів у нову будівлю у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, на інформаційних матеріалах у потягу метро можна буде не лише побачити історичну банківську архітектуру, а й записатися на безкоштовну екскурсію до приміщення, використовуючи QR-сканер. Такі екскурсії триватимуть до кінця серпня.

Нагадаємо, синьою гілкою столичного метро у серпні курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, де розміщені поради щодо правил безпеки платежів.