В столичном метро запустили праздничный арт-поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальный банк Украины совместно со столичной подземкой запустили праздничный арт-поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Национальный банк совместно со столичной подземкой запустили исторический поезд. В этом году главному финансовому зданию на Институтской, 9 исполняется 115 лет. Именно в августе 1905-го прошел официальный переезд государственных финансистов в новое здание в центре города", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на информационных материалах в поезде метро можно будет не только увидеть историческую банковскую архитектуру, но и записаться на бесплатную экскурсию в помещение, используя QR-сканер. Такие экскурсии продлятся до конца августа.
Напомним, синей веткой столичного метро в августе курсирует арт-поезд #ШахрайГудбай, где размещены советы о правилах безопасности платежей.