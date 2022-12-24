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У столичному метро пасажир потрапив під поїзд: рух "червоною лінією" обмежено

У столичному метро пасажир потрапив під поїзд: рух "червоною лінією" обмежено

Київ • УНН

 • 754111 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У київському метро людина потрпила під поїзд. Як повідомили у КМДА, рух "червоною лінією" обмежено, на місце події викликали поліцію та медиків, передає УНН.

Цитата

"На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні КМДА.

Додамо

Рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

Про зміни та відновлення руху поїздів у КМДА повідомлять додатково.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”

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