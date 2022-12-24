У столичному метро пасажир потрапив під поїзд: рух "червоною лінією" обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У київському метро людина потрпила під поїзд. Як повідомили у КМДА, рух "червоною лінією" обмежено, на місце події викликали поліцію та медиків, передає УНН.
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"На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні КМДА.
Додамо
Рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".
Про зміни та відновлення руху поїздів у КМДА повідомлять додатково.
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