У столичному метро пасажир потрапив під поїзд: рух "червоною лінією" обмежено

Цитата

"На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні КМДА.

Додамо

Рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

Про зміни та відновлення руху поїздів у КМДА повідомлять додатково.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”