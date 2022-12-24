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В столичном метро пассажир попал под поезд: движение "красной линией" ограничено

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В киевском метро человек попал под поезд. Как сообщили в КГГА, движение "красной линией" ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков, передает УНН.

Цитата

"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении КГГА.

Добавим

Движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

Об изменениях и возобновлении движения поездов в КГГА сообщат дополнительно.

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