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У столичній мерії констатують вкрай низьку явку призовників

У столичній мерії констатують вкрай низьку явку призовників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У столичній мерії констатують дуже низьку явку призовників до військоматів. Про це сьогодні під час засідання міської призовної комісії повідомив її очільник - заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Маємо разом із районними комісарами та головами райдержадміністрацій докласти всіх зусиль, щоб виконати поставлені завдання. Покладаємо надію на інформування через житлово-експлуатаційні організації, однак поки вони не показали високої ефективності. Так, за результатами 2-3 сповіщень до призовних дільниць з’являються лише близько 3% громадян призовного віку”, — сказав Давтян.

У КМДА зазначили, що до строкової служби цієї весни у Києві планують призвати 563 киянина. До Збройних Сил України призвуть 358 осіб, до Національної гвардії України — 135 осіб, до Державної прикордонної служби України — 40 осіб та до
Державної служби спеціального транспорту України — 30 осіб.

Нагадаємо, цього року в Україні на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року планують призвати 15 тисяч 190 осіб.

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