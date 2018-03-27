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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 36827 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В столичной мэрии констатируют крайне низкую явку призывников

В столичной мэрии констатируют крайне низкую явку призывников

Киев  •  УНН

 • 11294 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В столичной мэрии констатируют очень низкую явку призывников в военкоматов. Об этом сегодня во время заседания городской призывной комиссии сообщил ее глава - заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", - сказал Давтян.

В КГГА отметили, что на срочную службу этой весной в Киеве планируют призвать 563 киевлянина. В Вооруженные Силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию Украины - 135 человек, в Государственную пограничную службу Украины - 40 человек и в Государственную службу специального транспорта Украины - 30 человек.

Напомним, в этом году в Украине на срочную военную службу в апреле-мая 2018 года планируют призвать 15 тысяч 190 человек.

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