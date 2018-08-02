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У столичній багатоповерхівці загорілись балкони з п’ятого по восьмий поверхи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Шевченківському районі столиці на вул. Щербаківській, 63 у дев’ятиповерховому житловому будинку загорілися балкони з п’ятого по восьмий поверхи, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інформація про пожежу надійшла близько 18.00, а о 19:14 пожежу на площі близько 60 м кв. локалізовано.

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"Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Підрозділами ДСНС з верхніх поверхів врятовано 4 особи та проведено евакуацію 15 осіб.

До гасіння залучено 22 чол. о/с та 7 од. техніки ДСНС.

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