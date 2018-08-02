У столичній багатоповерхівці загорілись балкони з п’ятого по восьмий поверхи

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інформація про пожежу надійшла близько 18.00, а о 19:14 пожежу на площі близько 60 м кв. локалізовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові загорілася будівля академії

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Підрозділами ДСНС з верхніх поверхів врятовано 4 особи та проведено евакуацію 15 осіб.

До гасіння залучено 22 чол. о/с та 7 од. техніки ДСНС.