В столичной многоэтажке загорелись балконы с пятого по восьмой этажи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Шевченковском районе столицы на ул. Щербаковская, 63 в девятиэтажном жилом доме загорелись балконы с пятого по восьмой этажи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре поступила около 18.00, а в 19:14 пожар на площади около 60 кв. локализован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове загорелось здание академии
"Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
Подразделениями ГСЧС с верхних этажей спасено 4 человека и проведена эвакуация 15 человек.
К тушению привлечены 22 чел. л/с и 7 ед. техники ГСЧС.