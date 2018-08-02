В столичной многоэтажке загорелись балконы с пятого по восьмой этажи

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре поступила около 18.00, а в 19:14 пожар на площади около 60 кв. локализован.

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"Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Подразделениями ГСЧС с верхних этажей спасено 4 человека и проведена эвакуация 15 человек.

К тушению привлечены 22 чел. л/с и 7 ед. техники ГСЧС.