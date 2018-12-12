У столичній багатоповерхівці ліфт розтрощив візок з немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В одній із столичних багатоповерхівок ліфт затиснув і розтрощив дитячий візок із немовлям. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Виходила няня з немовлям, і у ліфті затисло візок – вона не змогла його витягнути. Що няня, що дитина неушкоджені, з ними нічого не трапилось. Дитина не зазнала ушкоджень", - зазначили в поліції.
За даними відділу комунікації, на місце події виїжджала патрульна поліція.
Втім за даними очевидців, няня ледь встигла витягнути дитину з візочка, оскільки ліфт разом із затиснутим в дверях візком вже почав підніматися. Не дивлячись на відсутність ушкоджень у дитини і в няні, остання перебуває в шоковому стані.
Нагадаємо, львівські поліцейські визволили колиску з однорічною дитиною, яка застрягла у ліфті.