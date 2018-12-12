В столичной многоэтажке лифт раздавил коляску с младенцем
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В одной из столичных многоэтажек лифт зажал и раздавил коляску с младенцем. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.
"Выходила няня с младенцем, и в лифте зажало коляску - она не смогла вытащить. Ни няня, ни ребенок не повреждены, с ними ничего не случилось. Ребенок не получил повреждений", - отметили в полиции.
По данным отдела коммуникации, на место происшествия выезжала патрульная полиция.
Впрочем, по данным очевидцев, няня едва успела вытащить ребенка из коляски, поскольку лифт вместе с зажатой в дверях коляской уже начал подниматься. Несмотря на отсутствие повреждений у ребенка и в няни, последняя находится в шоковом состоянии.
Напомним, львовские полицейские освободили колыбель с годовалым ребенком, которая застряла в лифте.