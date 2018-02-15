У столичних школах заборонили політичну агітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні депутати Київської міської ради прийняли рішення про заборону політичної діяльності та агітації в загальноосвітніх навчальних закладах столиці. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.
Зокрема, у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру, розміщення громадських приймалень і політичної агітації серед учнів та просування політичного брендингу.
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"Відповідно до чинного законодавства, одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте в останні роки ці норми часто порушують”, — наголошують депутати Київради.
Відповідне рішення підтримали 66 депутатів.