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У столичних школах заборонили політичну агітацію

У столичних школах заборонили політичну агітацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні депутати Київської міської ради прийняли рішення про заборону політичної діяльності та агітації в загальноосвітніх навчальних закладах столиці. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.

Зокрема, у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру, розміщення громадських приймалень і політичної агітації серед учнів та просування політичного брендингу.

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"Відповідно до чинного законодавства, одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте в останні роки ці норми часто порушують”, — наголошують депутати Київради.

Відповідне рішення підтримали 66 депутатів.

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