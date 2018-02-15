В столичных школах запретили агитировать за политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете политической деятельности и агитации в учебных заведениях столицы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает УНН.
В частности, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера, размещение общественных приемных и политической агитации среди учеников и продвижения политического брендинга.
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"Согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушают", - отмечают депутаты Киевсовета.
Соответствующее решение поддержали 66 депутатов.