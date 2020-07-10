У столичних комунальних лікарнях пацієнтів з COVID-19 лікують 200 лікарів - Кличко

“Серед тих, хто захворів на коронавірус у Києві, багато лікарів. Чимало медичних працівників уже одужали і повернулися до своєї роботи. У мене часто питають, скільки у нас ліжок. Ми можемо збільшити кількість ліжок в лікарнях. Навіть пропозиції є, якщо, не дай Бог, буде розповсюдження цієї хвороби - зробити таким чином, як і в інших країнах і в Італії - коли віддавали спортивні зали, арени, виставкові центри (під лікарні - ред.). Я можу сказати - ми можемо збільшити кількість ліжок, але тяжко збільшити кількість лікарів”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що це ті люди, які все роблять, щоб захистити життя і здоров’я киян.

"Сьогодні у відділеннях комунальних медзакладів, де лікують хворих на COVID-19, працює 200 лікарів. З них 66 – інфекціоністів. Цієї кількості професійних співробітників на сьогодні цілком вистачає. Це я говорю саме про лікарів, а ще є медсестри, молодший медичний персонал", – додав Віталій Кличко.

За його словами, починаючи з березня, місто, за кошти резервного фонду столиці, закупило ліків і тестів на суму 106 млн грн, а медичного обладнання придбали у столичні лікарні ще на 57 млн грн. Також між закладами охорони здоров’я першої хвилі у червні додатково розподілили 65 млн грн – на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків та тестів на COVID-19.

“Сьогодні всі відділення і заклади, де лікують хворих на коронавірус, мають запас необхідних ліків та засобів індивідуального захисту – мінімум на місяць. За потреби, місто буде купувати все необхідне для боротьби з пандемією” – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко не виключив посилення карантинних обмежень у Києві.