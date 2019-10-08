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У Стокгольмі у середу починаються слухання щодо рішення проти "Газпрому"

Київ • УНН

 • 9344 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В апеляційному суді у Стокгольмі у середу, 8 жовтня, відбудуться слухання стосовно рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати". Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.

У Стокгольмі у середу починаються слухання щодо рішення проти "Газпрому"

"Мабуть символічно, що день юриста зустрічаю у Стокгольмі, де разом з найкращими юристами світу готуємося до слухань в апеляційному суді щодо рішення арбітражу проти Газпрому. Перша справа (а їх всього три) стосується передусім рішення арбітражу, яке обнулило наші зобов’язання за положенням контракту "бери або плати", - сказав Вітренко.

З його слів, через це рішення Україна тепер не має платити "Газпрому" близько 80 мільярдів доларів, "тож не дивно, що російська сторона хоче його оскаржити".

"Слухання починаються завтра", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що "Газпром" ініціював новий арбітраж проти "Нафтогазу". До кінця жовтня відповідач мав надати зустрічні позивні вимоги. 

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