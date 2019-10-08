В Стокгольме в среду начинаются слушания по решению против "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В апелляционном суде в Стокгольме в среду, 8 октября, состоятся слушания относительно решения Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати". Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает УНН.
"Видимо символично, что день юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против Газпрома. Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати", - сказал Витренко.
По его словам, из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов, "поэтому не удивительно, что российская сторона хочет его обжаловать".
"Слушания начинаются завтра", - добавил он.
Напомним, в начале сентября стало известно, что "Газпром" инициировал новый арбитраж против "Нафтогаза". К концу октября ответчик должен был предоставить встречные исковые требования.