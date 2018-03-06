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У Стеця заявили, що Собчак може відвідати Крим лише після низки перевірок

У Стеця заявили, що Собчак може відвідати Крим лише після низки перевірок

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак може відвідати анексований Крим з боку материкової України після низки перевірок у відповідних органах. Про це розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппарова, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

“Вона, як громадянка Росії, відповідно, як іноземний громадянин, має право в’їзду на територію Криму через материкову Україну. Для цього є постанова, яка регламентує перетин адмінкордону для іноземних громадян. Такі документи подаються в міграційну службу, яка має право розглядати такі документи до 5 діб, перш ніж видати відповідний пропуск”, — сказала Джеппарова.

За її словами, у разі, якщо Собчак відвідувала Крим через закриті пункти пропуску і це стане відомо відповідним службам — їй можуть заборонити в’їзд навіть на територію материкової України.

Нагадаємо, 6 березня кандидат в президенти Росії від партії “Громадянська ініціатива” Ксенія Собчак повідомила, що направила лист у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.

Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в Криму. Вона заявляла, що анексувавши Крим Росія порушила міжнародні зобов’язання.

На думку Собчак, Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

Українські Національні Новини

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