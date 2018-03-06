У Стеця заявили, что Собчак может посетить Крым только после ряда проверок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может посетить аннексированный Крым со стороны материковой Украины после ряда проверок в соответствующих органах. Об этом рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппарова, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, право рассматривать такие документы до 5 суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск", - сказала Джеппарова.
По ее словам, в случае, если Собчак посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам - ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины.
Напомним, 6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.
Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.
По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.