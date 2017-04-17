У Стамбулі тисячі людей протестували проти результатів референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Стамбулі тисячі мітингувальників вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Близько 1 тис. людей зібралися в районі Стамбула Бешикташ, в той час як на азіатській стороні близько 2 тис. демонстрантів пройшли маршем через ще один центральний район Кадікей.
Протестувальники скандували “Ми пліч-о-пліч проти фашизму”, “Ми не зробимо тебе президентом!”. В Бешикташі протестувальники йдуть з гаслами “Ми праві, ми переможемо”.
Поліція поводилась спокійно, але застерігала від використання образливих гасел.
Протести проходили і в інших містах Туреччини. Повідомляється про 13 затриманих під час акції протесту в Анталії.