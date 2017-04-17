В Стамбуле тысячи людей протестовали против результатов референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы, протестуя против результатов референдума в Турции, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Около 1 тыс. человек собрались в районе Стамбула Бешикташ, в то время как на азиатской стороне около 2 тыс. демонстрантов прошли маршем через еще один центральный район Кадикей.
Протестующие скандировали “Мы бок о бок против фашизма”, “Мы не сделаем тебя президентом!”. В Бешикташе протестующие идут с лозунгами “Мы правы, мы победим”.
Полиция вела себя спокойно, но предостерегала от использования оскорбительных лозунгов.
Протесты проходили и в других городах Турции. Сообщается о 13 задержанных во время акции протеста в Анталии.