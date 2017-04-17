В Стамбуле тысячи людей протестовали против результатов референдума

Около 1 тыс. человек собрались в районе Стамбула Бешикташ, в то время как на азиатской стороне около 2 тыс. демонстрантов прошли маршем через еще один центральный район Кадикей.

Протестующие скандировали “Мы бок о бок против фашизма”, “Мы не сделаем тебя президентом!”. В Бешикташе протестующие идут с лозунгами “Мы правы, мы победим”.

Полиция вела себя спокойно, но предостерегала от использования оскорбительных лозунгов.

Протесты проходили и в других городах Турции. Сообщается о 13 задержанных во время акции протеста в Анталии.