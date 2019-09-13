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У США звинувачений у кібератаках українець визнав себе винним

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. 34-річний громадянин України Федір Гладир у федеральному суді в американському Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Тепер йому загрожує термін ув’язнення до 25 років. В іншому разі час позбавлення волі міг би вимірюватися багатьма десятиліттями і навіть століттями, що фактично означало б довічне ув’язнення.

За словами адвоката українця Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

Федір Гладир разом із двома іншими українцями був заарештований за звинуваченнями в участі в діяльності хакерської групи FIN7.

За даними влади США, ця група викрала дані близько 15 мільйонів кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby. ФБР стверджує, що викрадені карти часто продавалися на підпільних ринках.

Нагадаємо, Федір Гладир був екстрадований з Німеччини в 2018 році і постав перед судом восени того ж року. Другий обвинувачений, екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков постав 3 червня перед федеральним судом в американському Сіетлі. Третій чоловік, Дмитро Федоров, у Польщі очікує на екстрадицію до Сполучених Штатів.

Українські Національні Новини

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