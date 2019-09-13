У США звинувачений у кібератаках українець визнав себе винним

КИЇВ. 13 вересня. УНН. 34-річний громадянин України Федір Гладир у федеральному суді в американському Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.