В США обвиненный в кибератаках украинец признал себя виновным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 34-летний гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде в американском Сиэтле признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Теперь ему грозит срок заключения до 25 лет. В противном случае время лишения свободы могло бы измеряться многими десятилетиями и даже веками, что фактически означало бы пожизненное заключение.
По словам адвоката украинца Аркадия Буха, оглашение приговора Гладырь ожидается в 2020 году.
Федор Гладырь вместе с двумя другими украинцами был арестован по обвинению в участии в деятельности хакерской группы FIN7.
По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.
Напомним, Федор Гладырь был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью того же года. Второй обвиняемый, экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков предстал 3 июня перед федеральным судом в американском Сиэтле. Третий человек, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.