В США обвиненный в кибератаках украинец признал себя виновным

Теперь ему грозит срок заключения до 25 лет. В противном случае время лишения свободы могло бы измеряться многими десятилетиями и даже веками, что фактически означало бы пожизненное заключение.

По словам адвоката украинца Аркадия Буха, оглашение приговора Гладырь ожидается в 2020 году.

Федор Гладырь вместе с двумя другими украинцами был арестован по обвинению в участии в деятельности хакерской группы FIN7.

По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.

Напомним, Федор Гладырь был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью того же года. Второй обвиняемый, экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков предстал 3 июня перед федеральным судом в американском Сиэтле. Третий человек, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.