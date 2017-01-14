У США знайшли дівчину, яку викрали немовлям 18 років тому

Дівчину на ім’я Камія Моблі викрали в липні 1998 року. Знайшли після того, як поліція знайшла її слід. У її викраденні офіційно звинуватили 51-річну Глорію Вільямс із Валтерборо.

К.Моблі жила під іншим іменем і вважала, що пані Г.Вільямс є її мамою.

Новину повідомили біологічним батькам. В офісі шерифа Джексонвілла заявили, що аналіз ДНК підтвердив ідентичність К.Моблі. У поліції сказали, що перевірили близько 2,5 тис. повідомлень від громадян про можливе місце перебування пані Моблі, і одне з них допомогло знайти дівчину.

Дитину викрали через вісім годин після народження. Її забрала жінка, яка видала себе за медичну працівницю в Університетському медичному центрі Джексонвілла. Як розповіла мама Камії Шанара, та жінка сказала, що в дитини температура і її потрібно обстежити. Вона забрала немовля з палати і зникла з ним.

Хоча біологічні батьки зраділи звістці, у поліції кажуть, що рішення про контакт з ними має приймати сама дівчина, яка вже стала повнолітньою.

“У неї були думки, що щось могло трапитися, але... уявіть, як їй це осмислити тепер. Її викрали новонародженою, і їй потрібен час, щоб осмислити це. Ми поважаємо її право на приватність і просимо вас робити те саме”, — сказав шериф Джексонвілла Майк Вільямс.