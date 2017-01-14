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В США нашли девушку, которую похитили младенцем 18 лет назад

В США нашли девушку, которую похитили младенцем 18 лет назад

Киев • УНН

 • 16003 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Южной Каролине нашли девушку, которую 18 лет назад похитили младенцем из больницы в Джексонвилле, штат Флорида, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Девушку по имени Камия Мобли похитили в июле 1998 года. Нашли после того, как полиция нашла ее след. В ее похищении официально обвинили 51-летнюю Глорию Уильямс из Валтерборо.

К.Мобли жила под другим именем и считала, что госпожа Г.Уильямс является ее мамой.

Новость сообщили биологическим родителям. В офисе шерифа Джексонвилла заявили, что анализ ДНК подтвердил идентичность К.Мобли. В полиции сказали, что проверили около 2,5 тыс. сообщений от граждан о возможном местонахождении госпожи Мобли, и одно из них помогло найти девушку.

Ребенка похитили через 8 часов после рождения. Ее забрала женщина, которая выдала себя за медицинскую работницу в Университетском медицинском центре Джексонвилла. Как рассказала мама Каме Шанар, женщина сказала, что у ребенка температура и его нужно обследовать. Она забрала младенца из палаты и скрылась с ним.

Хотя биологические родители обрадовались известию, в полиции говорят, что решение о контакте с ними должна принимать сама девушка, которая уже стала совершеннолетней.

"У нее были мысли, что что-то могло случиться, но... представьте, как ей это осмыслить сейчас. Ее похитили новорожденной, и ей нужно время, чтобы осмыслить это. Мы уважаем ее право на приватность и просим вас делать то же самое", - сказал шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

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