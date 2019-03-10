У США жінка виграла 10 тисяч доларів, бо прочитала дрібний текст в договорі страхування

Як виявилося, на останній сторінці договору страхова компанія дрібним шрифтом написала: “Якщо ви це читаєте, то ви — один з небагатьох наших клієнтів, хто уважно читає угоди”.

Далі була вказана адреса електронної пошти і умова — гроші отримає той клієнт, який першим напише компанії.

В період між тим, коли страхова фірма додала згадку про конкурс в стандартний текст угоди, і тим, коли 59-річна Доленан Ендрюс її прочитала, пройшло близько доби.

За цей період компанія встигла оформити понад 70 договорів, але саме пані Ендрюс виявилася першою, хто вивчив умови документу.

В розмові з Washington Post жінка розповіла, що йшлося про страхування подорожі — восени вона разом з друзями планувала відвідати Лондон. Коли їй надіслали текст угоди — документ на сім сторінок — Ендрюс уважно його вивчила.

“Я завжди читаю все, що написано дрібним шрифтом, — каже вона. — Знаю, це звучить так, ніби я якийсь ботанік, але я добре знаю: щоб не лишитися в дурнях, треба уважно вивчати документи”.

Незабаром після того, як Ендрюс надіслала листа страховій, їй передзвонили і повідомили, що вона виграла 10 тисяч доларів.

“Це був мій щасливий день”, — каже жінка, яка працює вчителем у школі в місті Томастон, штат Джорджія.

“Ми розуміємо, що насправді більшість наших клієнтів не читають угоди, які підписують, але ми знаємо, що це дуже важливо, — кажуть в страховій компанії SquareMouth. — Цей конкурс ми влаштували якраз для того, аби підкреслити важливість вивчення документації від початку до кінця”.

Як повідомляв УНН, американець виграв у лотерею завдяки помилці продавця.