В США женщина выиграла 10 тысяч долларов, потому что прочитала мелкий текст в договоре страхования

Как оказалось, на последней странице договора страховая компания мелким шрифтом написала: “Если вы это читаете, то вы — один из немногих наших клиентов, кто внимательно читает соглашения”.

Далее был указан адрес электронной почты и условие — деньги получит тот клиент, который первым напишет компании.

В период между тем, когда страховая фирма добавила память о конкурсе в стандартный текст соглашения, и тем, когда 59-летняя Доленан Эндрюс ее прочитала, прошло около суток.

За этот период компания успела оформить более 70 договоров, но именно госпожа Эндрюс оказалась первой, кто изучил условия документа.

В разговоре с Washington Post женщина рассказала, что речь шла о страховании путешествия — осенью она вместе с друзьями планировала посетить Лондон. Когда ей прислали текст соглашения — документ на семь страниц — Эндрюс внимательно его изучила.

“Я всегда читаю все, что написано мелким шрифтом, — говорит она. — Знаю, это звучит так, будто я какой-то ботаник, но я хорошо знаю чтобы не остаться в дураках, надо внимательно изучать документы ”.

Вскоре после того, как Эндрюс направила письмо страховой, ей перезвонили и сообщили, что она выиграла 10 тысяч долларов.

“Это был мой счастливый день”, — говорит женщина, которая работает учителем в школе в городе Томастон, штат Джорджия.

“Мы понимаем, что на самом деле большинство наших клиентов не читают соглашения, которые подписывают, но мы знаем, что это очень важно, — говорят в страховой компании SquareMouth. — Этот конкурс мы устроили как раз для того, чтобы подчеркнуть важность изучения документации от начала до конца”.

Как сообщал УНН, американец выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца.