Американець виграв у лотерею завдяки помилці продавця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Житель американського штату Луїзіана виграв 26 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Віллі Каррі. Він виграв в лотерею завдяки помилці продавця.
"Я хотів купити 5 лотерейних білетів, вказавши в кожному одну і ту ж числову комбінацію, але продавець невірно зрозумів мене, і надрукував 10. Я спочатку хотів відмовитися від зайвих, але потім все ж забрав всі 10 білетів. Зараз я про це не шкодую - адже кожен з них приніс мені виграш в 2,6 тис. дол.", - розповів він.
Американець поділився секретною комбінацією лотерейного виграшу.
"Я вирішив використовувати дату дня народження моєї сестри. На даний момент вона бореться з хворобою", - зізнався він.
Як витратить виграш переможець - не згадується.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйони на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.