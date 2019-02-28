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Американець виграв у лотерею завдяки помилці продавця

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Житель американського штату Луїзіана виграв 26 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я щасливчика - Віллі Каррі. Він виграв в лотерею завдяки помилці продавця.

"Я хотів купити 5 лотерейних білетів, вказавши в кожному одну і ту ж числову комбінацію, але продавець невірно зрозумів мене, і надрукував 10. Я спочатку хотів відмовитися від зайвих, але потім все ж забрав всі 10 білетів. Зараз я про це не шкодую - адже кожен з них приніс мені виграш в 2,6 тис. дол.", - розповів він.

Американець поділився секретною комбінацією лотерейного виграшу.

"Я вирішив використовувати дату дня народження моєї сестри. На даний момент вона бореться з хворобою", - зізнався він.

Як витратить виграш переможець - не згадується.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйони на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.

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