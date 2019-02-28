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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Американец выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца

Американец выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца

Киев  •  УНН

 • 11840 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Житель американского штата Луизиана выиграл 26 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя счастливчика - Вилли Карри. Он выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца.

"Я хотел купить 5 лотерейных билетов, указав в каждом одну и ту же числовую комбинацию, но продавец неверно понял меня, и напечатал 10. Я сначала хотел отказаться от лишних, но потом все же забрал все 10 билетов. Сейчас я об этом не жалею – ведь каждый из них принес мне выигрыш в 2,6 тыс. долл", - рассказал он.

Американец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша.

"Я решил использовать дату дня рождения моей сестры. В настоящий момент она борется с болезнью", - признался он.

Как потратит выигрыш победитель - не упоминается.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.

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