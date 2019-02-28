Американец выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Житель американского штата Луизиана выиграл 26 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя счастливчика - Вилли Карри. Он выиграл в лотерею благодаря ошибке продавца.
"Я хотел купить 5 лотерейных билетов, указав в каждом одну и ту же числовую комбинацию, но продавец неверно понял меня, и напечатал 10. Я сначала хотел отказаться от лишних, но потом все же забрал все 10 билетов. Сейчас я об этом не жалею – ведь каждый из них принес мне выигрыш в 2,6 тыс. долл", - рассказал он.
Американец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша.
"Я решил использовать дату дня рождения моей сестры. В настоящий момент она борется с болезнью", - признался он.
Как потратит выигрыш победитель - не упоминается.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.