У США заявили, що бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вчені Агентства з контролю за харчовими продуктами та медикаментами США заявили, що посилювальні дози вакцини від COVID-19 від Pfizer можуть не знадобитися, навіть незважаючи на те, що третій укол викликає у реципієнтів більш високу імунну відповідь. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Співробітники FDA зазначили в документі, що досі не доведено, що ефективність Comirnaty у боротьбі зі штамом “Дельта” знижується.
“Однак загалом дані вказують на те, що вакцини від COVID-19, що мають ліцензію чи авторизацію США, все ще забезпечують захист від важкої хвороби COVID-19 та смерті у Сполучених Штатах”, — йдеться в документі.
Персонал FDA сказав, що бустерна доза відповідає заздалегідь заданим умовам, встановленим регулятором, щоб показати, що укол викликає імунну відповідь. Однак у документі вони зазначили, що ліцензування прискорювачів також має враховувати здатність запобігати госпіталізації та смерті, а також динаміку пандемії у Сполучених Штатах.
Погляд співробітників FDA відображає думку багатьох вчених, які сумніваються, чи потрібні в цілому бустерні дози.
Додамо
З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані “бустерні” дози вакцини Covid-19.
За інформацією ЗМІ, в серпні управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повинно було оголосити про повне схвалення вакцини Pfizer.
Однак в самому FDA відмовилися від коментарів.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я закликала утриматися від бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня цього року.