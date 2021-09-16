В США заявили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID-19

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ученые Агентства по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США заявили, что усилительные дозы вакцины от COVID-19 от Pfizer могут не понадобиться, даже несмотря на то, что третий укол вызывает у реципиентов более высокий иммунный ответ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.