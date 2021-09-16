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В США заявили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID-19

В США заявили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20337 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ученые Агентства по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США заявили, что усилительные дозы вакцины от COVID-19 от Pfizer могут не понадобиться, даже несмотря на то, что третий укол вызывает у реципиентов более высокий иммунный ответ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотрудники FDA отметили в документе, до сих пор не доказано, что эффективность Comirnaty в борьбе со штаммом “Дельта” снижается.

“Однако в целом данные указывают на то, что вакцины от COVID-19, имеющие лицензию или авторизацию США, все еще обеспечивают защиту от тяжелой болезни COVID-19 и смерти в Соединенных Штатах”, — говорится в документе.

Персонал FDA сказал, что бустерная доза соответствует заранее заданным условиям, установленным регулятором, чтобы показать, что укол вызывает иммунный ответ. Однако в документе они отметили, что лицензирование ускорителей также будет учитывать способность предотвращать госпитализации и смерти, а также динамику пандемии в Соединенных Штатах.

Взгляд сотрудников FDA отражает мнение многих ученых, сомневаются, нужны в целом бустерные дозы.

Добавим

С 20 сентября всем американцам будут предложены “бустерные” дозы вакцины Covid-19.

По информации СМИ, в августе управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно было объявить о полном одобрении вакцины Pfizer.

Однако в самом FDA отказались от комментариев .

Между тем Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года.

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