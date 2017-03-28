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У США заявили про російське військове розширення в Афганістані

У США заявили про російське військове розширення в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Амбіції Кремля на Близькому Сході виходять далеко за межі Сирії. Про це заявляють американські чиновники, передає УНН з посиланням на CNN.

Офіційні особи Пентагону все більше стурбовані встановленням російської військової і дипломатичної діяльності і вважають, що це все спрямовано на підрив США і НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США занепокоєні спробами Росії посилити свій вплив у Лівії

Москву обвинувачують в надсиланні бойовиків для підтримки збройних угруповань у Лівії і забезпечення політичної легітимності і навіть поставок "Талібану" в Афганістані.

“Я вважаю, що вони намагаються посилити свій вплив у цій важливій частині земної кулі”, — сказав генерал Джозеф Вотел, командувач Центрального Командування ЗС США, сил спеціальних операцій ЗС США, Об’єднаного Командування спеціальних операцій, учасник війн в Іраку та Афганістані.

Військове командування та військові аналітики вважають, що зусилля Москви, спрямовані на отримання переваг геополітичного заворушення на Близькому Сході для відновлення Росії як великого гравця в регіоні і на світовій арені.

"Росія, безумовно, розширює свій вплив і намагається відновити себе як наддержава", - сказав Білл Роджио з Вашингтонського Фонду захисту демократій.

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