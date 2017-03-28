В США заявили о российском военном расширении в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Амбиции Кремля на Ближнем Востоке выходят за рамки Сирии. Об этом заявляют американские чиновники, передает УНН со ссылкой на CNN.
Официальные лица Пентагона все больше обеспокоены установлением российской военной и дипломатической деятельности и считают, что это все направлено на подрыв США и НАТО.
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Москву обвиняют в поддержке вооруженных группировок в Ливии и обеспечением политической легитимности и даже поставок для "Талибана" в Афганистане.
"Я считаю, что они пытаются усилить свое влияние в этой важной части земного шара", - сказал генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального командования ВС США, сил специальных операций ВС США, Объединенного Командования специальных операций, участник войн в Ираке и Афганистане.
Военное командование и военные аналитики считают, что усилия Москвы, направленные на получение преимуществ геополитического беспорядки на Ближнем Востоке для восстановления России как крупного игрока в регионе и на мировой арене.
"Россия, безусловно, расширяет свое влияние и пытается восстановить себя как сверхдержава", - сказал Билл Роджио из Вашингтонского Фонда защиты демократий.