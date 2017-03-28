В США заявили о российском военном расширении в Афганистане

Официальные лица Пентагона все больше обеспокоены установлением российской военной и дипломатической деятельности и считают, что это все направлено на подрыв США и НАТО.

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Москву обвиняют в поддержке вооруженных группировок в Ливии и обеспечением политической легитимности и даже поставок для "Талибана" в Афганистане.

"Я считаю, что они пытаются усилить свое влияние в этой важной части земного шара", - сказал генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального командования ВС США, сил специальных операций ВС США, Объединенного Командования специальных операций, участник войн в Ираке и Афганистане.

Военное командование и военные аналитики считают, что усилия Москвы, направленные на получение преимуществ геополитического беспорядки на Ближнем Востоке для восстановления России как крупного игрока в регионе и на мировой арене.

"Россия, безусловно, расширяет свое влияние и пытается восстановить себя как сверхдержава", - сказал Билл Роджио из Вашингтонского Фонда защиты демократий.